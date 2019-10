Elezioni Kosovo: vince l'opposizione con la prima candidata donna

Kosovo: avanti l'opposizione con prima candidata donna

Gli exit poll delle elezioni anticipate in Kosovo danno in vantaggio i partiti di opposizione, tra cui spicca Vjosa Osmani, 37enne candidata premier di centrodestra della Lega democratica del Kosovo (Ldk), il partito di opposizione dato ampiamente in vantaggio nei sondaggi della vigilia. Secondo gli exit poll, Ldk si attesta al 28,1%, in leggero vantaggio sulla sinistra nazionalista Vetevendosje (27,9%). Terzo il Partito democratico del Kosovo (Pdk) con il 25,8%, mentre al 12% e' data l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) del premier uscente Ramush Haradinaj.

Il Kosovo vive un momento in cui si fanno sentire le pressioni per la ripresa del dialogo con la vicina Serbia, che rifiuta l'indipendenza della ex-provincia, e uscire da uno stallo che diffonde instabilita' in Europa, con l'abolizione dei dazi doganali maggiorati del 100% sulle merci serbe. Le elezioni anticipate sono state indette alla luce delle dimissioni di Haradinaj, che a luglio ha lasciato l'incarico dopo essere stato convocato all'Aja per essere interrogato in merito a un indagine su crimini di guerra.

L'opposizione spera di defenestrarlo, puntando sulla frustrazione dei kosovari per la poverta' e la corruzione. In lizza ci sono, insieme ad Haradinaj, Kadri Veseli, leader del Pdk, ex partito di coalizione ora rivale dell'ex premier, Vjosa Osmani, e Albin Kurti di Vetevendosje. Questi ultimi due hanno aperto alla possibilita' di formare un'alleanza post-elettorale per mandare a casa i cosiddetti 'partiti' della guerra nati dalle milizie dopo l'indipendenza. Si prevede che nessuno abbia la maggioranza assoluta, tanto da attendersi lunghi colloqui per formare un esecutivo.