Elezioni legislative Tunisia risultati: testa a testa tra Ennahdha e Karoui

Tunisia: legislative, Ennahdha e partito Karoui rivendicano vittoria

Hanno rivendicato entrambi la vittoria alle elezioni legislative in Tunisia il partito Qalb Tounes del miliardario Nabil Karoui, attualmente in carcere, e gli islamisti di Ennahdha. I primi exit poll danno in vantaggio Ennhadha con il 17,5%, mentre Qalb Tounes segue con il 15,6%. Due exit dopo la chiusura dei seggi attribuiscono ad Ennahdha 40 seggi su 217, mentre Qalb Tounes, ne conquisterebbe 3. Il movimento Karama dell'avvocato islamista populista Seifeddine Makhlouf e' accreditato tra 17 a 18 seggi.

In calo l'affluenza, al 41,3%, ben al di sotto delle precedenti elezioni del 2014 (53%), le prime consultazioni democratiche nel Paese dopo la deposizione di Zine El-Abidine Ben Ali. Una partecipazione inferiore anche al 49% registrato nel primo turno delle elezioni presidenziali del 15 settembre. I risultati ufficiali saranno annunciati il 9 ottobre, mentre il 13 ottobre la Tunisia torna alle urne per il ballottaggio delle presidenziali.