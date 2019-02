Elezioni Moldova, oggi voto chiave per scegliere tra Russia ed Europa

Elezioni Moldova: in ballo alleanza con Russia o Ue

La Moldova oggi si reca alle urne per le elezioni politiche, un voto che Mosca guarda con attenzione. Oltre al Partito Democratico, attualmente al governo e favorevole all'Occidente, gli elettori potranno scegliere tra il Partito Socialista, che favorisce legami piu' stretti con la Russia, e il blocco di ACUM, sempre pro Europa, che accusa la leadership Moldova di corruzione dilagante. Secondo i sondaggi nessuno di questi vincera' una maggioranza assoluta.

Alle ore 11, l'affluenza alle urne per le elezioni parlamentari in Moldova e' stata del 14 per cento. Il dato e' nettamente minore nella capitale Chisinau, dove al momento si sono recati ai seggi solo il 5,5 per cento dei cittadini. Oltre 2,8 milioni son complessivamente gli aventi diritto al voto. Per la prima volta nella storia de paese, le elezioni parlamentari si tengono in base al sistema misto: proporzionale e maggioritario.