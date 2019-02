Elezioni Moldova, risultati: vincono filo russi. Chisinau più lontana dall'Ue

Elezioni Moldova, risultati: davanti i socialisti filo-russi con il 31,4%

La Moldova si allontana dall'Unione europea. Il Partito Socialista, filo-russo, è infatti in testa alle elezioni legislative con il 31,4% secondo i risultati dello scrutinio del 98% dei voti espressi. All'opposizione il blocco filo-europeo ACUM mentre il partito filo-occidentale è terzo con il 24,05%. Per la prima volta nella storia del paese, le elezioni parlamentari si sono tenute in base al sistema misto: proporzionale e maggioritario.

Elezioni Moldova, difficile l'accordo per formare un governo

Con i socialisti filo-russi al 31%, la coalizione filo-europea ACUM al 26% e il partito Democratico, condotto dall'oligarca filo-occidentale Vlad Plahotniuc, al 24% sarà particolarmente complicata la fase negoziale per formare un governo. I socialisti accusano il partito Democratico di aver organizzato il trasporto in pullman degli elettori, cui sarebbero anche state date precise indicazioni di voto. La campagna elettorale è stata caotica, con le autorità russe che hanno accusato Plahotniuc di gestire un vasto piano di riciclaggio di denaro nel 2013-14. Gli osservatori stranieri del voto dovranno tenere un briefing piu' tardi, oggi, sullo svolgimento delle elezioni, potenzialmente fornendo 'munizioni' a chi ritiene che sia stato un voto antidemocratico.

Elezioni Moldova, Chisinau più lontana dall'Ue e più vicina a Mosca

Il risultato del voto conferma una tendenza in atto da qualche tempo nell'Est Europa, con diversi paesi che si riavvicinano alla Russia allontanandosi dall'Unione europea. Un fattore che non può che far felice il presidente Vladimir Putin, che vede potenzialmente allargarsi la sua sfera di influenza verso occidente.