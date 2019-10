Elezioni Mozambico presidenziali: favorito il partito al potere dal 1975

Elezioni Mozambico: presidenziali e legislative, violenze e rischio frodi

Il Mozambico va alle urne per eleggere il presidente e il parlamento, in un voto che dovrebbe confermare per un secondo mandato il capo di Stato uscente Filipe Nyusi e il suo partito, il Frelimo, al potere dall'indipendenza nel 1975. Difficilmente lo storico partito di opposizione, Resistenza nazionale del Mozambico (Renamo), riuscira' a vincere le legislative nonostante l'attivismo del suo nuovo leader, Ossufo Momande, principale sfidante di Nyusi alla presidenza. Per la prima volta saranno anche eletti i governatori provinciali. Il leader del partito che vince la maggioranza di seggi a questo scrutinio diventa automaticamente governatore. Dal 1975, quando i combattenti del Frente di liberazione del Mozambico (Frelimo) hanno rovesciato i coloni portoghesi, il partito non ha mai perso le elezioni nazionali e i suoi leader rimangono aggrappati al potere, cercando di superare il termine di due mandati presidenziali stabilito dalla Costituzione. Alle presidenziali sono in lizza altri due candidati: Daviz Simango del Movimento democratico del Mozambico (Mdm) e Mario Albino del Movimento unito per la salvezza integrale (Amusi). Altro primato di questa tornata elettorale: sei partiti di opposizione hanno siglato un accordo di cooperazione per "impedire frodi elettorali pianificate dal partito al potere".

I firmatari dell'intesa sono Renamo, Mdm, New Democracy, Amusi, Podemos e il partito ambientalista. "Siamo profondamente afflitti dalla violenza e dalla scia di sangue che hanno caratterizzato la campagna elettorale. E preoccupati per il silenzio dell'amministrazione elettorale in merito alla manipolazione dei dati del censimento e la strategia di frode orchestrata dal Frelimo", recita il comunicato diramato dai partiti di opposizione. I leader dei due principali partiti hanno firmato un accordo di pace lo scorso 1 agosto, ma la campagna elettorale durata 43 giorni e' stata offuscata da scontri tra sostenitori di Frelimo e Renamo, con un bilancio di 44 vittime, di cui 7 assassinati e gli altri morti in incidenti stradali. Il caso piu' clamoroso e' stato l'uccisione di un capo di un consorzio di osservatori elettorali locali, Anastacio Matavel, freddato da una banda di cinque persone, di cui quattro facevano parte della forza di reazione rapida della polizia. L'omicidio di Matavel si e' verificato nella provincia di Gaza, roccaforte del Frelimo, dove era stato segnalato un numero sospettosamente alto di elettori. Nyusi, 60 anni, e' arrivato alla presidenza nel 2014 subentrando al suo mentore Armando Guebuza. Durante il suo primo mandato l'economia e' cresciuta in media del 7% annuo, ma e' poi rallentata bruscamente a causa di uno scandalo legato a prestiti segreti per 2 miliardi di dollari, noto come "debito nascosto". Altra zona d'ombra, l'insurrezione islamista che ha insanguinato la sua provincia nativa di Cabo Delgado, nel sud del Paese, per due anni.