Elezioni Mozambico risultati: trionfo Nyusi, resta presidente col 70 per cento

Elezioni Mozambico, Nyusi si riconferma presidente

Non si può ancora parlare di dati ufficiali, ma gli exit poll delle elezioni in Mozambico indicano che Filipe Nyusi, presidente in carica del partito Frelimo, e' stato riconfermato con almeno il 70 per cento dei voti, vincendo quindi sui tre candidati sfidanti. Ossufo Momade, leader del principale partito di opposizione, Renamo, e' indicato al 21 per cento delle preferenze, mentre Daviz Simango del Movimento Democratico del Mozambico e' dato al 7 per cento e Mario Albino, a capo di Amusi, a meno dell'1 per cento. Lo riporta il sito 'AllAfrica', specificando che l'affluenza alle urne è stata del 55 per cento.

Elezioni Mozambico, le polemiche per intimidazioni e violenze

Ma intanto si parla di "un clima di paura" e "disparità nelle possibilità di partecipazione" che avrebbero condizionato le elezioni in Mozambico: lo hanno sottolineato i responsabili della missione di osservazione dell'Unione Europea, in una nota stampa diffusa a Maputo. Secondo la loro lettura, "il partito al potere ha dominato la campagna elettorale in tutte le province approfittando del controllo degli apparati governativi e avvalendosi in modo ingiustificato dell'impiego di risorse pubbliche e di una copertura mediatica maggiore rispetto a quella concessa agli oppositori".