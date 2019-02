Elezioni Nigeria, Buhari in vantaggio. Opposizione: "Risultati manipolati"

Elezioni Nigeria: presidente Buhari in testa, oggi i risultati definitivi

Il presidente della Nigeria Muhammadu Buhari è in testa nello scrutinio dei voti delle elezioni generali. Lo riferisce la stampa locale, precisando che il capo dello Stato appare favorito con 2.976.721 voti registrati, in vantaggio rispetto al suo principale concorrente, l'oppositore Atiku Abubakar, che secondo i risultati provvisori ne ha ottenuti 2.690.616. In questo quadro, il presidente della Commissione elettorale (Inec) Mahmoud Yakubu ha rinviato ad oggi l'annuncio dell'esito delle elezioni generali che si sono tenute nel paese sabato, 23 febbraio.

Elezioni Nigeria: opposizione accusa governo di manipolare risultati voto

Ma il Partito democratico popolare, la principale formazione dell'opposizione in Nigeria, ha accusato il governo di tentare di manipolare i risultati delle elezioni che si sono tenute sabato scorso nel più popoloso Paese dell'Africa. Per il presidente del partito, Uche Secondus, il Congresso di Tutti i Progressisti è colluso con la commissione elettorale e usa "manipolazione, incarcerazione" per truccare il risultato.