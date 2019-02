Elezioni Nigeria, timori di manipolazioni sul voto dopo il rinvio

Elezioni Nigeria: rinvio elezioni generali, opposizione e comunità internazionale preoccupate per possibili manipolazioni

I candidati e gli esponenti della societa' civile della Nigeria hanno lanciato l'allarme sulle possibili manipolazioni delle operazioni elettorali dopo il rinvio di una settimana delle elezioni presidenziali. Secondo quanto riferisce la stampa locale, gruppi civici di spicco come il Centro per la democrazia e lo sviluppo (Cdd) e l'Inter Party Advisory Committee (Ipac) hanno sollevato preoccupazioni in merito alla sicurezza e all'integrita' dei materiali gia' distribuiti agli elettori, nel timore che possano cadere nelle mani sbagliate.

"Esiste il rischio di manipolazioni. Anche se fosse stato necessario posticipare le elezioni, si sarebbe potuto essere fatto in maniera molto piu' ordinata, senza esporre il processo elettorale a questi tipi di rischi", ha detto il candidato ed ex vice governatore della banca centrale Kingsley Moghalu. A sollevare preoccupazioni circa il rinvio del voto sono state anche le missioni di osservazione dell'Unione Europea, dall'Unione Africana e di altre organizzazioni internazionali, che hanno sollecitato i nigeriani a mantenere la calma e a sostenere il processo elettorale.