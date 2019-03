ELEZIONI PRESIDENZIALI SLOVACCHIA, AL BALLOTTAGGIO SFIDA CAPUTOVA-SEFCOVIC

Al secondo turno delle elezioni presidenziali in Slovacchia passano l'avvocatessa Zuzana Caputova e il diplomatico Maros Sefcovic. L'avvocatessa ambientalista ottiene il 40,55% dei voti contro il 18,66% di Sefcovic, sostenuto dal partito di governo, secondo le statistiche dell'Ufficio di statistica sul 99,88% dei voti scrutinati. Il secondo turno sarà il 30 marzo.

ELEZIONI PRESIDENZIALI SLOVACCHIA, RISULTATI

Il giudice costituzionale Stefan Harabin ha ottenuto il 14 per cento, il segretario del Partito popolare Slovacchia nostra (Lsns), Marian Kotelba, il 10 per cento, il politico cristiano democratico Frantisek Miklosko il 5,5 per cento, il segretario della formazione di governo Most-hid Bela Bugar il 3,1 per cento, il giornalista Eduard Chmelar e il candidato del partito di opposizione Sme rodina Milan Krajniak attorno al 2,7 per cento. Il giornalista Ivan Zuzula, l'ex comandante delle Forze di polizia Juraj Zabojnik, gli imprenditori Bohumila Tauchmannova e Robert Svec e il giornalista Martin Dano hanno ottenuto meno dell'1 per cento. L'affluenza, alta per un primo turno delle elezioni presidenziali, si e' invece attestata al 48 per cento.