Elezioni Romania presidenziali risultati: europeista Iohannis favorito

ROMANIA: BALLOTTAGGIO PRESIDENZIALI, IOHANNIS FAVORITO

Gli elettori romeni sono oggi chiamati alle urne nel secondo turno delle elezioni presidenziali. Favorito è il presidente uscente Klaus Iohannis, che nel primo turno di due settimane fa ha ottenuto il 36 per cento dei consensi, rispetto al 24 per cento della sua sfidante, l'ex premier e leader del Partito social democratico (Psd), Viorica Dancila. Gli osservatori ritengono improbabile che la Dancila riesca ad attrarre voti sufficienti dagli elettori degli altri 12 candidati eliminati dopo il primo turno. Eletto la prima volta nel 2014, Iohannis ha incentrato la sua campagna elettorale sulla lotta alla corruzione e sul timore che il Psd possa alleggerire le leggi anti corruzione in vigore. Proprio per vicende di corruzione che hanno visto coinvolto il Psd, ad ottobre la Dancila è stata rimossa dal suo incarico di premier in un voto parlamentare. Gli elettori che si sono registrati al voto, compresi quelli all'estero, sono 18,2 milioni. I seggi chiuderanno alle 21 (le 20 in Italia). Subito sopo sono previsti exit poll e proiezioni.