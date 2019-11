Elezioni Romania: primo turno presidenziali. Dancila e Barna sfidano Iohannis

Domenca 10 novembre 2019 elezioni presidenziali Romania. Un appuntamento elettorale molto sentito in Romania dopo che il governo di Vlorica Dancila è caduta e quello di Ludovic Orban, omonimo di Viktor Orban dell'Ungheria, ha ricevuto la fiducia in parlamento. In Romania si voterà per tutta la giornata di domenica a partire dalle 7 fino alle 21. I candidati alla carica di presidente sono 14, ma solo tre sembrano in grado di affermarsi subito o di aspirare al secondo turno che si terrà tra due settimane, domenica 24 novembre.

Il grande favorito è l'attuale presidente in carica Klaus Iohannis, conservatore, che sembra poter ricevere il secondo mandato consecutivo. I principali avversari sono Dan Barna, dell'Alleanza di centro-destra USR-PLUS, e l'ex premier socialdemocratico Viorica Dancila, il cui governo è stato sfiduciato due settimane fa. onsiderata da sempre come "persona di fiducia" di Liviu Dragnea, l'ex leader della formazione condannato in carcere per abuso di ufficio, Dancila è diventata membro del partito nel 1996 e prima donna a ricoprire la carica di primo ministro. Ora, nonostante le proteste dei romeni che hanno negli scorsi mesi travolto il suo governo, prova a diventare la prima donna presidente della Romania.