Elezioni Senegal: Sall dichiara vittoria. Sollievo Francia ma Sonko protesta

ELEZIONI SENEGAL, IL PRESIDENTE MACKY SALL ANNUNCIA VITTORIA AL PRIMO TURNO

A Parigi possono tirare un sospiro di sollievo. Forse. Macky Sall si conferma presidente del Senegal. Almeno secondo quanto annunciato dal primo ministro Mohammed Dionne, che ha dichiarato la vittoria di Sall al primo turno, senza nemmeno aspettare l'arrivo dei risultati ufficiali. Secondo quanto dichiarato da Dionne, Sall avrebbe ottenuto il 57 per cento dei voti, superando nettamente lo sbarramento del 50 per cento necessario al primo turno per evitare il ballottaggio, che si sarebbe dovuto tenere il 24 marzo.

ELEZIONI SENEGAL, L'ANNUNCIO SU SALL ARRIVATO PRIMA DEI RISULTATI UFFICIALI

Ma ci sono già diverse polemiche intorno all'annuncio della vittoria di Sall. Secondo l'opposizione, infatti, i dati degli exit poll avrebbero dimostrato che il ballottaggio sarebbe stato inevitabile. Dubbi che non ha avuto Dionne nel complimentarsi con Sall, suo compagno di partito. “Da domani, il nostro candidato si metterà al lavoro per il nostro paese”, ha dichiarato Dionne davanti alla folla. D’altronde, lo stesso Sall aveva mostrato grandissima fiducia negli scorsi giorni, dando per scontata la sua rielezione quando si era recato al seggio elettorale.

ELEZIONI SENEGAL, L'OPPOSIZIONE CONTESTA L'ANNUNCIO DELLA VITTORIA DI SALL E CHIEDE IL BALLOTTAGGIO

La dichiarazione di vittoria sta provocando incredulità e sconcerto sui social network, con i senegalesi che si interrogano sull’annuncio di Dionne, considerando che i risultati ufficiali non sono ancora stati pubblicati e che l’annuncio ufficiale del nuovo presidente sarebbe dovuto avvenire soltanto venerdì. I due principali avversari di Sall alle urne, Idrissa Seck e Ousmane Sonko, stanno facendo fronte comune per protestare contro l’annuncio di Dionne, in un’atmosfera che rischia di surriscaldarsi. L’opposizione continua infatti a sostenere che il ballottaggio è “inevitabile”.

ELEZIONI SENEGAL, LA SCONFITTA DELL'ANTI FRANCO CFA SONKO FAREBBE FELICE ANCHE PARIGI

La Francia osserva con grande attenzione gli sviluppi di quanto accade in Senegal. Come spiegato da Affaritaliani.it, infatti, Sonko, il più giovane tra i cinque candidati alla presidenza, è un accanito oppositore del franco CFA e da una politica che definisce “neocolonialista” da parte della Francia nel paese africano. Una eventuale affermazione di Sonko avrebbe rimesso in discussione l’influenza e gli affari francesi in Senegal.