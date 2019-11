Elezioni Sri Lanka: nella sfida tra i leader storici c'è l'ombra dei militari

In un paese martoriato dagli attentati di Pasqua gli aventi diritto sono attesi alle urne, sabato, per le presidenziali: un braccio di ferro tra le due forze politiche piu' potenti che potrebbe portare al potere un nazionalista vicino ai militari. Un appuntamento decisivo per il futuro dello Sri Lanka, alla prese da 18 mesi con una forte instabilita' politica e un clima di insicurezza dopo l'attentato terroristico che lo scorso aprile ha provocato piu' di 250 morti. In tutto i candidati sono 35 ma il confronto vero si giochera' soltanto tra due: Sajith Premadasa, in lizza per il partito al potere, United National Party (Unp), e l'ex ministro della Difesa Gotabaya Rajapaksa, del Fronte popolare dello Sri Lanka (Slpp). Due figure molto diverse tra di loro che, pero', fanno capo a due delle famiglie storicamente piu' potenti nel Paese. L'elezione del primo come del secondo segnera' in qualche modo un ritorno al passato nel paese multiculturale di 22 milioni di abitanti.

Sajith Premadasa e' il figlio di Ranasinghe Premadasa, ex primo ministro e ex presidente dello Sri Lanka dal 1989, assassinato dai separatisti Tamil nel 1993. Suo padre e' stato il primo leader di una casta piu' bassa della storia moderna, popolare per aver tirato fuori i cingalesi dalla poverta' con le sue politiche progressiste di welfare. Sajith ha basato la sua campagna su questa eredita', presentandosi come un uomo del popolo piuttosto che dell'e'lite politica, guadagnandosi i consensi della minoranza tamil musulmana (10%). Pur essendo critici nei confronti dell'Unp al potere, accusandolo di non averli protetti abbastanza, i musulmani continuano a fidarsi maggiormente del partito di Premadasa. Il suo programma di governo e' incentrato sull'economia, sul miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e sulla lotta alla corruzione, piaga della politica nazionale. La sua famiglia e' una delle poche mai coinvolto in scandali o accuse di frodi.

Di fronte a lui c'e' Gotabaya Rajapaksa, uno dei sette fratelli che hanno dominato la politica per un decennio. Mahinda Rajapaksa e' stato presidente dello Sri Lanka fino al 2015 e durante i suoi mandati Gotabaya era alla guida della Difesa. A loro viene attribuita la fine della sanguinosa guerra civile tra la maggioranza buddhista (75%) e la minoranza tamil. A capo delle forze armate, Gotabaya e' accusato di essere stato responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, ancora impelagato in cause legali per frodi, torture e corruzione. Inizialmente dato favorito alla presidenza, nelle ultime settimane la popolarita' di Gotabaya Rajapaksa e' stata intaccata da alcuni scandali, tra cui la rivelazione di non aver rinunciato alla cittadinanza statunitense. Tuttavia sulla carta puo' contare sul sostegno della maggioranza della popolazione cingalese buddhista. Strumentalizzando il sentimento diffuso di paura dopo gli attentati terroristici di Pasqua, Rajapaksa si presenta come l'uomo forte in grado di proteggere il Paese. "Meglio essere con noi che contro di noi" e' stato il suo slogan di campagna, riuscendo a conquistarsi la fiducia della maggioranza delusa dall'operato del governo nel settore della sicurezza e della stabilita' politica.

In effetti la mancata risposta agli attentati di Pasqua viene attribuita alla rivalita' politica tra il presidente uscente, Maithripala Sirisena, e il primo ministro, Ranil Wickremesinghe. "Gotabaya Rajapaksa e' conosciuto per essere il fratello Rajapaksa piu' intransigente, piu' nazionalista, piu' spietato, piu' vicino ai militari e dal carattere piu' volatile" analizza Alan Keenan, direttore di progetto di International Crisis Group in Sri Lanka. Per l'esperto dell'Ong, questa famiglia concentra cosi' tanti poteri tra le sue mani che "rappresenta una vera minaccia alla sostenibilita' delle istituzioni democratiche, agli impegni internazionali in materia di diritti umani e all'indipendenza giudiziaria".

A temere di piu' la figura di Gotabaya e' la minoranza musulmana: la sua presidenza potrebbe riportare in auge violazioni dei diritti umani e repressione ai loro danni, facendo ripiombare il Paese nel clima della guerra civile e degli anni successivi, quando i Rajapaksa erano al potere. Diversamente da precedenti elezioni segnate da violenze ed intimidazioni, la campagna elettorale si e' svolta in un clima relativamente tranquillo, ma si temono reazioni estremiste in caso di sconfitta di Rajapaksa e attacchi ai danni delle minoranze. Oltre ai musulmani in Sri Lanka il 7,4% della popolazione e' cristiana. Il voto si svolgera' tra ingenti misure di sicurezza: dagli attentati di Pasqua i militari pattugliano le strade, nuove leggi vigenti limitano la liberta' di espressione, giornalisti, ong e avvocati sono sotto stretta sorveglianza. Piu' accesa, invece, la campagna elettorale sui social: su Facebook i candidati sono stati autorizzati a promuovere i propri contenuti con estrema liberta', molti dei quali si sono rivelati fake news.