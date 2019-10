Elezioni Svizzera 2019: arriva l'onda dei Verdi. Parlamento più a sinistra?

Anche la Svizzera si appresta a essere travolta da un'onda green. Analogamente a quanto sta accadendo un po' in tutta Europa, sorpattutto in quella centrale e settentrionale, i Verdi dovrebbero infatti conquistare punti percentuali impensabili fino a qualche tempo fa, un po' come successo negli scorsi mesi alle elezioni europee di maggio ma anche a quelle politiche in Austria e non solo.

Elezioni Svizzera 2019: Verdi in grande crescita negli ultimi sondaggi

Domenica 20 ottobre gli elettori sono chiamati alle urne per eleggere i 200 membri della Camera del popolo (Consiglio nazionale) e i 46 membri della Camera dei Cantoni (Consiglio degli Stati). I recenti sondaggi indicano che i Verdi e i Verdi liberali hanno il vento in poppa e potrebbero rispettivamente raggiungere il 10,7% (+3,6%) e il 7,3%.(+2,7%).

Elezioni Svizzera 2019: parlamento più a sinistra?

Il verdetto delle urne potrebbe inoltre correggere lo spostamento a destra registrato alle ultime legislative, nel 2015, quando i partiti di destra conquistarono la maggioranza nella Camera bassa. L'Unione democratica di centro (Udc, destra conservatrice) dovrebbe registrare il piu' forte calo (-2,1%), ma resterebbe comunque il primo partito svizzero con il 27,3% delle preferenze, secondo un sondaggio dell'istituto Sotomo. In declino anche la destra liberale (al 15,2%) e il centro, con il Partito popolare democratico che potrebbe scendere al 10,6%. I socialisti appaiono invece stabili al 18,2%.