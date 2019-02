Elezioni Taiwan 2020, presidente Tsai si ricandida. La Cina tifa contro di lei

Elezioni Taiwan, Tsai si ricandiderà nel 2020: "Fiduciosa di vincere"

La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, si ricandiderà nel 2020, nonostante il calo di popolarità subito dal suo Partito Democratico-progressisita (App), durante l'ultima tornata di amministrative, a novembre scorso. Tsai, intervistata dalla Cnn, si è detta "fiduciosa" di una nuova vittoria alle presidenziali. "E' naturale che qualsiasi presidente nel corso del suo mandato voglia fare di più per il Paese e voglia terminare le cose sulla propria agenda", ha affermato, parlando a bordo dell'aereo presidenziale. "E' qualcosa per cui sono preparata. E' un'altra sfida", ha commentato Tsai, e ha concluso: "Quando sei presidente non sei mai a corto di sfide".

Nei sondaggi Tsai sfavorita contro il nazionalista Eric Chu

Tsai viene oggi data dai sondaggi sfavorita in una competizione elettorale con il rivale, Eric Chu, a capo del Kuomintang, il Partito Nazionalista, storico avversario di Pechino e oggi su posizioni più morbide del Dpp rispetto ai rapporti con la Cina continentale. Il mese scorso, dopo l'approvazione della manovra finanziaria l'esecutivo di Taipei si è dimesso in blocco dopo la sconfitta alle scorse amministrative.

L'ostilità della Cina per la presidente Tsai

Tsai è invisa a Pechino per il mancato riconoscimento del principio dell'unica Cina concordato tra Pechino e Taipei, che la Cina considera fondamentale nei rapporti con l'isola. L'inizio del 2019 è stato segnato da forti scambi di battute tra Pechino e Taipei, dopo che il presidente cinese, Xi Jinping, aveva ribadito l'appello a Taiwan per la riunificazione pacifica e Tsai aveva risposto chiedendo il rispetto della democrazia dei 23 milioni di abitanti della Repubblica di Cina, il nome ufficiale di Taiwan, che Pechino considera una provincia ribelle.