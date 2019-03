Elezioni Thailandia, i giudici sciolgono il partito della principessa

Elezioni Thailandia, la Corte costituzionale scioglie il partito della principessa

La Corte costituzionale thailandese ha ordinato lo scioglimento del Thai Raksa Chart, il partito che aveva candidato a premier alle elezioni del 24 marzo la principessa Ubolratana Mahidhl, sorella maggiore del re Maha Vajiralongkorn, che aveva definito la candidatura inappropriata e anticostituzionale.

Il Thai Raksa Chart e' legato al miliardario ed ex premier in esilio Thaksin Shinawatra, che gode del sostegno popolare ma e' inviso ai militari e alle classi agiate. E' la terza volta che un partito vicino a Thaksin viene sciolto per via giudiziaria.