Elezioni Thailandia, si candida la principessa. Monarchia contro i militari

ELEZIONI THAILANDIA, LA SORELLA DEL RE CANDIDATA PREMIER AL VOTO DEL 24 MARZO

La principessa Ubolratana, sorella maggiore del re Maha Vajiralongkorn, è stata nominata candidata premier alle elezioni del 24 marzo con il partito Thai Raksa Chart, fondato dall'ex primo ministro Thaksin Shinawatra. L'annuncio ha provocato uno scossone politico in Thailandia: è infatti la prima volta nella storia del Paese che un componente della famiglia reale si candida per un incarico, entrando direttamente in politica. "Il partito Thai Raksa Chart è molto onorato per la candidatura della principessa Ubolratana alla carica di primo ministro", si legge in una nota, nella quale si sottolinea il suo "lavoro per promuovere l'industria turistica della Thailandia negli ultimi dieci anni". Adesso, aggiunge il comunicato, la principessa "ritiene che sia il momento opportuno per lavorare come primo ministro per aiutare il suo popolo ed il suo Paese".

ELEZIONI THAILANDIA, TRA I NODI PRINCIPALI I RAPPORTI CON LA CINA

Ubolratana, 67 anni, ha rinunciato ufficialmente al suo titolo reale nel 1972, dopo il suo matrimonio con un cittadino statunitense. Negli anni Novanta, dopo aver divorziato, è tornata in Thailandia. Nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata al momento dalla principessa, che si è limitata a postare una foto su Instagram durante una visita nella città di Chiang Mai, accompagna dal messaggio: "Cammineremo insieme". Tra i nodi principali del prossimo esecutivo ci sarà anche, e soprattutto, il rapporto bilaterale con la Cina, l'ingombrante vicino i cui progetti ultramilionari lungo la Nuova Via della Seta iniziano a essere visti con ostilità dai vicini.

CHI E' UBOLRATANA, LA PRINCIPESSA CHE SFIDA ALLE URNE LA GIUNTA MILITARE

Laureata, senza un titolo ufficiale, ma considerata e trattata come una regina dal popolo thailandese. La principessa Ubolratana è il primo membro della famiglia reale a scendere in politica, sebbene in realtà abbia ufficialmente rinunciato al titolo reale nel 1972, quando posò Peter Ladd Jensen, studente del MIT e cittadino statunitense. Sorella maggiore del re Maha Vajiralongkorn e primogenita del defunto re Bhumibol Adulyadej, morto nel 2016, Ubolratana è nata il 5 aprile del 1951, si è laureata al Massachusetts Institute of Technology ed ha un master in statistica e sanità pubblica conseguito presso l'Ucla. Dopo il divorzio nel 1998, Ubolratana è tornata in Thailandia, dove ha spesso preso parte a cerimonie reali. La principessa ha tre figli: due femmine e un maschio, vittima a 21 anni dello tsunami del 2004 nella provincia meridionale thailandese di Phang Nga.

ELEZIONI THAILANDIA, LA PRINCIPESSA SUPER POPOLARE SUI SOCIAL NETWORK

Conosciuta in Thailandia per la sua carriera di attrice e per la sua personalità solare e pragmatica, Ubolratana è una figura popolare con circa 100.000 follower su Instagram. Ha recitato in almeno quattro serie televisive thailandesi dal 2003 e ha interpretato ruoli principali in tre film presentati al Festival di Cannes. La principessa ha anche partecipato al talk show televisivo 'To Be Number One', nel 2007, dove dava consigli al pubblico che inviava domande, e ha inciso diverse canzoni per la casa discografica GMM Grammy. Ubolratana è stato vista accanto all'ex primo ministro Thaksin Shinawatra e Yingluck Shinawatra a una partita della Coppa del Mondo 2018 in Russia, e ha pubblicato messaggi di sostegno sulla pagina Instagram della figlia di Thaksin, Paethongtarn Shinawatra. Non ha precedenti esperienze politiche, né ha mai rilasciato dichiarazioni riguardo a questioni politiche. Ma il suo legame con la famiglia Shinawatra, i cui alleati hanno fondato il partito Thai Raksa Chart che l'ha indicata oggi candidato primo ministro, è significativo.