Elezioni Thailandia, una donna trans candidata alla presidenza. Ecco chi è

Elezioni Thailandia, i partiti pro-Thaksin appaiono saldamente in vantaggio dei sondaggi

I partiti dell'opposizione thailandese vicini agli ex premier in esilio Thaksin e Yingluck Shinawatra mantengono una posizione di forza nei sondaggi. La Commissione elettorale thailandese dovrebbe pubblicare oggi la lista dei candidati in vista delle elezioni generali del 24 marzo. In un sondaggio effettuato dall'Universita' Khon Kaen, il 9 e 10 febbraio scorso, il principale partito pro-Thaksin, Pheu Thai, ha raccolto il sostegno del 44,8 per cento degli intervistati. Il principale partito pro-giunta, Palang Pracharat, ha ottenuto invece il 7,4 per cento dei consensi. Il sondaggio è stato effettuato dopo l'editto reale che ha proibito la candidatura a premier della principessa Ubolratana, e suggerisce entusiasmo da parte dell'elettorato tradizionalmente vicino agli ex premier.

Pauline Ngarmpring, la prima candidata trans alla presidenza

Tra i candidati c'è anche la transessuale Pauline Ngarmpring. 52 anni, Pauline è la candidata del partito Mahachon. Un tempo si chiamava Pint ed era un uomo d’affari capo di un fan club calcistico, con moglie e due figli. E' la prima transgender candidata premier in Thailandia. Nel suo partito ci sono 20 candidati della comunità LGBT, molto numerosa nel Paese. Nonostante la grande presenza di transessuali in Thailandia la parità di genere è tutt'altro che raggiunta. La candidatura di Pauline, pur se senza speranze di raggiungere la presidenza, è significativa in tal senso.