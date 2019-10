Elezioni Tunisia:tra un ultraconservatore e un miliardario, rischi instabilità

Tunisia: domenica ballottaggio presidenziali, incognita affluenza

Ultime ore di campagna elettorale in Tunisia in un clima di attesa per il ballottaggio delle presidenziali di domenica tra il docente universitario ultraconservatore Kais Saied e l'imprenditore Nabil Karoui. I candidati si confronteranno sui temi centrali della campagna - in primis rilancio dell'economia e lavoro - anche per cercare di intercettare il voto dei giovani, poco propensi ad andare alle urne tra 48 ore. Al primo turno, lo scorso 15 settembre, solo il 9% dei giovani tra 18 e 25 anni ha votato, contro il 57% degli elettori piu' anziani. "E' una questione di istruzione. I piu' giovani sono il prodotto di una scuola che non ha insegnato loro a ragionare, a pensare e analizzare. E' una fascia di eta' apolitica che accetta una realta' gia' preconfezionata" ha detto all'emittente Rfi Omar Zafouri, professore di sociologia all'Universita' di Sfax. Incognita dell'appuntamento con le urne e' ancora il tasso di affluenza: in un mese e' la terza volta che i tunisini sono chiamati a votare, una settimana dopo le legislative del 6 ottobre, e in un clima di disillusione crescente per le difficili condizioni economiche. Oltre alla piaga della disoccupazione, l'inflazione e' in crescita, l'economia ferma e i servizi pubblici sono carenti. Inoltre la campagna elettorale per il ballottaggio e' stata segnata da polemiche ed incertezze, che in parte si sono dissipate con la scarcerazione di Karoui - accusato di corruzione - accolta dai suoi sostenitori con entusiasmo e soddisfazione.

Il nodo della vittoria degli islamisti di Ennahdha alle elezioni legislative

Ora i tunisini sono chiamati a scegliere tra due personalita' nuove sulla scena politica nazionale e totalmente diverse. Da un lato l'ex professore di diritto il 61enne Saied, che ha svolto una campagna discreta, poco mediatica, gode del sostegno di molti giovani ed intellettuali in quanto esperto di legge, di diritti umani e non corrotto. La sua campagna l'ha affidata a sostenitori volontari che sui social hanno rilanciato il suo programma, consentendogli di arrivare in testa al primo turno, con il 18,4% dei consensi. Dall'altra il tycoon dei media Karoui, 56 anni, soprannominato il 'Berlusconi tunisino', e' un uomo di terreno che negli ultimi 3 anni ha fatto una campagna di prossimita', visitando anche le zone piu' remote del paese e offrendo doni alle classe popolari, sempre ripreso dalle telecamere della sua Nessma TV. Si presenta come un baluardo di fronte agli islamisti di Ennahda, ribadisce il ruolo cruciale della donna nella societa' tunisina e si impegna ad attuare un patto nazionale contro la poverta'. A fare campagna per lui, mentre era in prigione dallo scorso agosto - accusato di aver firmato un contratto di lobbying con una societa' canadese per 1 milione di dollari in cambio della certezza di ottenere la presidenza - sono stati i suoi sostenitori. Nelle ultime settimane Karoui non ha quindi avuto modo di esprimersi in prima persona, ma il caso giudiziario in cui e' coinvolto non e' riuscito a danneggiare pesantemente la sua immagine - al primo turno ha ottenuto il 15,8% delle preferenze - e ora la sua scarcerazione a pochi giorni dal voto potrebbe rimescolare le carte. Il Paese del Nord Africa deve comunque fare i conti con una situazione istituzionale complessa e di stallo: dalle legislative di domenica scorsa non e' emersa alcuna maggioranza forte mentre l'astensionismo al 58,6% (il doppio rispetto a quelle del 2014) e' emblematica dell'indifferenza dei tunisini. In base ai risultati preliminari Ennahda ha ottenuto 52 seggi su 217, pochi rispetto ai 109 necessari per governare. Al secondo posto il partito di Karoui, Qalb Tounes ('Al cuore della Tunisia'), con 38 seggi. I negoziati per formare una maggioranza si preannunciano complessi. Ad ogni modo, in un contesto politico-economico incerto sia Saied che Karaoui rappresentano il successo degli outsider sulle forze che hanno preso il potere dopo la rivoluzione del 2011, chiamati a far progredire la Tunisia sulla strada ancora tutta in salita della democrazia.