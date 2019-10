Elezioni Tunisia: legislative nel paese dietro l'aumento dei migranti

Tunisia, legislative: si vota domenica, 15.000 candidati

Oltre sette milioni di elettori tunisini si recheranno domenica per eleggere il secondo parlamento del Paese dopo la rivolta dei Gelsomini che ha portato alla caduta nel 2011 dell'ex regime di Zine El-Abidine Ben Ali scomparso lo scorso 19 settembre nel suo esilio saudita a Gedda. Sono oltre 15.000 i candidati che concorrono in 33 circoscrizioni elettorali per 217 seggi del parlamento, secondo i dati dell'Alta Commissione elettorale indipendente. Ben 1.592 sono le liste, 642 delle quali "indipendenti", 200 di più rispetto alle elezioni del 2014. A sfidarsi su tutto il territorio nazionale con candidati in tutte le circoscrizioni, sono tuttavia solo 10 partiti politici: Il più accreditato rimane comunque Ennahda, movimento islamico nella coalizione dell'attuale governo che ha 68 deputati nell'attuale parlamento. A seguire il movimento "Viva la Tunisia", dell'attuale premier Yussuf el Shaahed che conta su 43 deputati. Le altre formazioni sono: "Appello Tunisia", (oggi ha 26 deputati); la "Corrente Democratica", movimento di centro destra con 3 deputati; Movimento nazionalista "Il Popolo" il liberale "Orizzonti Tunisia". Da tenere nel conto "Il Cuore della Tunisia", partito fondato di recente da Nabil Karoui, che con il 15,6 delle preferenze al primo turno della presidenziali sfiderà nel ballottaggio del prossimo 13 ottobre Qais Saeed, giurista indipendente che ha conquistato il primo posto con oltre il 18% dei voti alle presidenziali. Il risultati del voto di domenica saranno resi noti il prossimo 10 ottobre.

Tunisia: ballottaggio presidenziali, partito Karoui spinge per rinvio

Nel frattempo prende il via ufficiale la campagna elettorale per il ballottaggio delle presidenziali, in programma il 13 ottobre, in un clima surreale e incerto. Uno dei due candidati vincitore del primo turno, l'uomo d'affari Nabil Karoui, e' in carcere quindi non potra' partecipare in prima persona ai comizi. Di fronte a lui il docente universitario conservatore, personalita' molto discreta, Kais Saied. "E' una situazione anomala avere un candidato eletto ancora in prigione. L'istanza elettorale deve trovare una soluzione, e deve farlo molto presto", ha detto Oussama Khlifi, esponente del comitato politico del partito Qalb Toune's ("Al cuore della Tunisia). "Karoui e' un prigioniero politico e la decisione di farlo uscire dal carcere sara', purtroppo, anche politica. Non possiamo piu' accettare una giustizia pilotata. E' deplorevole dopo 8 anni di democrazia", ha denunciato Namia Fourrati, altra esponente del comitato politico del partito di Karoui. "Non ci sara' alcun secondo turno, a meno che venga rispettato il principio di parita' tra i due candidati. Il secondo turno si svolgera' solo quando Nabil tornera' libero", ha dichiarato Hatem Mliki, portavoce del candidato. I vertici di Qalb Toune's mettono quindi in discussione la data del 13 ottobre per tornare alle urne se il proprio leader dovesse rimanere in prigione, e spingono per un rinvio del voto. La direzione dell'istanza elettorale (Isie) ha sollecitato piu' volte la scarcerazione di Karoui, ma finora senza esito positivo. Tuttavia l'Isie ha riconfermato la data del 13 ottobre come definitiva, sottolineando che "il processo elettorale non puo' essere rimesso in discussione" e facendo notare che "il carcere non ha impedito a Karoui di qualificarsi al primo turno". Lo scorso 15 settembre Saied e' arrivato in testa con 18,4% delle preferenze, seguito da Karoui che ha ottenuto.

Elezioni Tunisia, osserva anche l'Italia, dove sono aumentati gli sbarchi di migranti

"L'aumento degli sbarchi è dovuto soprattutto alla situazione politica in Tunisia, perché la maggior parte di quelli che arrivano sono tunisini". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, qualche giorno fa. A testimonianza che le elezioni sono osservate da vicino anche dal governo Conte, che spera si possa arginare la fase di incertezza che ha fatto aumentare gli sbarchi. Nel mese di settembre di quest'anno "gli sbarchi autonomi, per lo più dalla Tunisia, sono più che raddoppiati rispetto ai 701 del settembre dell'anno scorso", ha ripetuto il ministro Lamorgese. "Sono dati che vanno contestualizzati - ha spiegato il ministro - e che sono riconducibili a diversi fattori, non ultima proprio la situazione politica in Tunisia". Ecco che allora si aspettano queste due nuove tornate elettorali per avere un quadro più chiaro.