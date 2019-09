Elezioni Tunisia: ballottaggio giurista Saied-magnate (in carcere) Karoui

Tunisia: Saied e Karoui rivendicano passaggio al ballottaggio

Il giurista indipendente Kais Saied, e il partito del magnate della tv attualmente in carcere, Nabil Karoui hanno rivendicato il passaggio al secondo turno alle presidenziali tunisine, mentre si attendono i risultati ufficiali. "Nabil Karoui e' al ballottaggio", ha annunciato un membro del partito Qalb Tounes mentre Saied ha rivendicato di aver ottenuto "il miglior risultato al primo turno", riferendosi agli exit poll che lo danno in testa, seguito dall'altro candidato anti-establishment.

Tunisia: esulta miliardario populista Nabil Karoui, crollo affluenza

Alle presidenziali in Tunisia e' crollata l'affluenza e i candidati populisti e indipendenti sono in vantaggio su quelli dei partiti tradizionali. E in attesa delle prime proiezioni si respira un'atmosfera festosa di fronte al quartier generale del magnate populista, Nabil Karoui. Centinaia dei suoi sostenitori sono convinti che il candidato, nonostante sia in carcere da oltre un mese con le accuse di riciclaggio ed evasione fiscale, abbia conquistato il secondo turno. Lo ha confermato anche il suo portavoce, Harem Mliki: "Siamo sicuramente al ballottaggio, abbiamo vinto". Intanto di fronte alla ufficio elettorale una folla allegra suona i clacson e balla scandendo il nome del candidato e accusando il primo ministro, Youssef Chahed di averlo messo in carcere per estrometterlo dalla corsa. Cinquantaseienne, fondatore di uno dei principali canali televisivi privati della Tunisia, Karoui e' in carcere dal 23 agosto. Per lui ha fatto campagna elettorale la moglie. Altissima l'astensione: ad un'ora dalla chiusura ufficiale dei seggi aveva votato solo il 35% degli aventi diritto, una cifra nettamente piu' bassa del 64% finale registrato al primo turno delle presidenziali nel 2014, le prime elezioni democratiche dopo la caduta, nel 2011, di Zine El-Abidine Ben Ali.