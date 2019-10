Elezioni Tunisia: vincono gli islamisti di Ennahdha. Karoui fuori dal carcere

Tunisia: elezioni, in testa partito islamico Ennahdha

Il partito islamico Ennahdha risulta in testa alle elezioni legislative in Tunisia, secondo i risultati preliminari, ma non ha la maggioranza per governare. Il partito di Rached Ghannouchi si e' aggiudicato 52 dei 217 seggi in palio all'elezione che si e' svolta domenica scorsa, contro i 109 necessari per formare un esecutivo. Ghannouchi, una figura divisiva, non si era mai candidato prima anche se guida il partito Ennahdha da molto tempo: ora avra' un seggio in parlamento.

Al secondo posto, con 38 seggi, il partito di recente formazione Qalb Tounes, dell'imprenditore e candidato presidenziale Nabil Karoui, uscito di prigione mercoledi'. Contro il magnate una condanna per riciclaggio annullata dalla Corte di Cassazione. I due partiti avrebbero escluso di poter formare un'alleanza. Il partito social democratico dell'attivista per i diritti umani Mohamed Abbou si e' aggiudicato 22 seggi mentre il partito Karama dell'avvocato islamista populista Seifeddine Makhlouf ne avrebbe ottenuti 21. All'anti-islamista Free Destourian Party di Abir Mouss sono andati 17 seggi e di cui uno ad una donna.

Tunisia: candidato presidenziale Karoui rilasciato dal carcere

La decisione di rilasciare Karoui e' stata presa dalla Cassazione a quattro giorno dal secondo turno. All'uscita dal carcere Karoui e' stato accolto come un eroe dai suoi sostenitori. Professore di diritto costituzionale, l'indipendente Saied ha raccolto il 18,4% delle preferenze al primo turno, seguito da Karoui al 15,6%.