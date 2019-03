Elezioni Ucraina 2019, ultimi sondaggi per il nuovo presidente. Ukraine latest poll

Elezioni Ucraina, Zelenky in testa nei sondaggi. ELEZIONI UCRAINA ULTIMI SONDAGGI

Volodymyr Zelensky continua a condurre i sondaggi elettorali in vista delle presidenziali in Ucraina. In base ad una rilevazione condotta dal gruppo Rating, il comico e conduttore televisivo Zelensky avrebbe il 25 per cento delle preferenze fra i cittadini decisi a votare, distaccando piuttosto nettamente sia l'attuale presidente Petro Poroshenko, al 16,6 per cento, che l'ex premier e leader del partito Patria, Yulia Tymoshenko, al 16,2 per cento.

Elezioni Ucraina, ultimi sondaggi: gli sfidanti di Zelensky provano la rimonta

Questi ultimi due hanno sostanzialmente le stesse possibilita' di arrivare al secondo turno elettorale, come riferisce l'agenzia di stampa "Unian". Maggiormente distaccati gli altri candidati; il leader del Blocco di opposizione Yuriy Boyko si attesta all'11,3 per cento delle preferenze, mentre il segretario di Posizione civica Anatoliy Hrytsenko si ferma al 7,7 per cento e quello del Partito radicale, Oleh Liashko, al 5,6 per cento.