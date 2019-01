Elezioni Ucraina, Tymoshenko si ricandida: "Voglio portare l'Ucraina nell'Ue"

Ucraina: Tymoshenko ci riprova, correrà alle presidenziali di marzo

La ex premier Ucraina e pasionaria della rivoluzione arancione, Yulia Tymoshenko, ha ufficialmente lanciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali ucraine, previste il 31 marzo. I sondaggi la danno come favorita. "Correro' per la presidenza", ha annunciato Tymoshenko durante una affollata e scenografica riunione del suo partito, il nazionalista Batkivshchyna (Patria). Tra gli endorsement alla sua corsa alla poltrona di capo di Stato, quella del primo presidente dell'Ucraina, Leonid Kravchuk, e quella dello scrittore Paulo Coelho.

Tymoshenko vuole l'Ucraina in Europa e attacca la Russia

L'obiettivo dichiarato della Tymoshenko è quello di portare l'Ucraina in Europa. Il nemico invece è individuato, ancora una volta, a Mosca. La Russia è interessata a portare "devastazione e caos, corruzione e povertà" in Ucraina, ha infatti dichiarato la Tymoshenko lanciando la sua candidatura. "Il Cremlino punta a una partizione del paese", ha spiegato Tymoshenko, rilevando al contempo come le autorita' attualmente alla guida di Kiev abbiano lavorato "per distruggere" l'Ucraina. In questo contesto, la candidata alla presidenza ha accusato il governo di etichettare come "ribelli" e "controllati dal Cremlino" tutte le forze democratiche di opposizione.

Tymoshenko, una figura tra luci e ombre

Prima donna a diventare premier in Ucraina, Tymoshenko (58 anni) e' stata protagonista della pacifica rivoluzione arancione, che nel 2004 contesto' i risultati delle presidenziali vinte dal filorusso Viktor Yanukich e porto' a nuove elezioni che incoronarono Viktor Yushenko. La figura di Tymoshenko e', pero', piena di ombre: prima di entrare in politica, e' stata tra le donne d'affari piu' ricche di Ucraina; e' stata accusata a piu' riprese di abuso di potere e d'aver firmato, durante la sua premiership, contratti per il gas con la Russia svantaggiosi per Kiev. E' stata anche arrestata per evasione fiscale e occultamento di fondi. Tymoshenko si era gia' candidata alle presidenziali del 2010, ma aveva perso contro l'eterno rivale Yanukovich, poi defenestrato dalle massicce proteste di Maidan, nel 2014.