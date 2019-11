Elezioni Uruguay ballottaggio: avanti l'opposizione, cade un'altra sinistra?

Si è conclusa con i comizi di chiusura dei due candidati al ballottaggio la campagna elettorale in vista delle presidenziali di domenica prossima in Uruguay. E secondo gli ultimi sondaggi l'opposizione potrebbe avere la meglio con il candidato Luis Lacalle Pou del centrodestra che appare in vantaggio sul presidente uscente Daniel Martinez di sinistra. Se i risultati confermassero i sondaggi significherebbe che un altro paese dell'America Latina, dopo quanto accaduto per esempio in Bolivia o in Brasile, passarebbe da sinistra a destra. Un percorso inverso rispetto a quanto accaduto in Argentina. Insomma, sembra in generale che in Sudamerica ci sia sempre e comunque voglia di rinnovamento a prescindere se tale rinnovamento sia a destra o a sinistra.

Secondo il sondaggio realizzato dalla società di consulenza Factum sul ballottaggio presidenziale in programma il 24 novembre in Uruguay segnala che il candidato di opposizione Luis Lacalle Pou, esponente del Partido Nacional, registrera' il 51% dei consensi al secondo turno di elezioni, superando di 8 punti percentuali il candidato del governante Frente Amplio Daniel Martinez, al 43%. Rimane un 6% di schede bianche o nulle.