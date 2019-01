Elezioni Usa 2020, Bernie Sanders e Michael Bloomberg pronti alla candidatura

Inizia a comporsi il quadro degli aspiranti presidenti per le elezioni Usa 2020. Dopo le voci della scorsa settimana sull'ex ceo di Starbucks ecco che emergono altri due nomi per la Casa Bianca: Bernie Sanders e Michael Bloomberg.

Usa 2020: media, Bernie Sanders pronto a seconda corsa a Casa Bianca

Il senatore democratico del Vermont, Bernie Sanders, sarebbe pronto a lanciare la sua seconda candidatura per la Casa Bianca. La riporta Yahoo News, citando fonti vicine a Sanders e indicando che l'annuncio sara' a breve. Josh Orton, portavoce dell'ex aspirante inquilino della Casa Bianca - che nel 2016 perse la sfida per la nomination democratica contro Hillary Clinton ma galvanizzo' una marea di giovani elettori - ha smentito un annuncio imminente. "Nessuna decisione e' imminente", ha twittato Orton.

Usa 2020: Fox,Bloomberg pronto vendere azienda per corsa a presidenza

Michael Bloomberg, imprenditore ed ex sindaco di New York, avrebbe gia' parlato della sua corsa alla Casa Bianca nel 2020 ai dipendenti della multinazionale che porta il suo nome. A dare la notizia e' Charlie Gasparino di Fox Business. Secondo le fonti raccolte dalla tv, Bloomberg avrebbe manifestato ad alti funzionari della sua societa' l'intento di candidarsi. La decisione finale sarebbe "imminente". Una candidatura, secondo fonti interne, potrebbe portare alla cessione o addirittura a chiudere i battenti del colosso dell'informazione. Intervistato nell'Iowa lo scorso mese, lo stesso imprenditore miliardario aveva dichiarato che per evitare conflitti di interesse in caso di candidatura avrebbe venduto Bloomberg o avrebbe optato per un "blind trust", affidando l'amministrazione della compagnia a un organismo fiduciario. L'azienda, di cui Bloomberg e' proprietario all'88%, vale 50 miliardi di dollari.