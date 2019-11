Elezioni Usa 2020, Bloomberg candidato: "Così batterò Donald Trump"

Elezioni Usa 2020: Bloomberg verso candidatura "per battere Trump"

Il miliardario ex sindaco di New York, Michael Bloomberg, potrebbe correre per la presidenza degli Stati Uniti perché, ha fatto sapere, i candidati democratici attualmente in corsa per la nomination del partito "non sembrano ben posizionati" per battere Donald Trump. "Se Mike deciderà di correre offrirà una diversa possibilità di scelta ai democratici fondata su conseguimenti unici, dalla guida della più grande città d'America alla creazione di un business dal nulla, fino alle sfide tra le più impegnative in America come filantropo di alto profilo", ha riferito in una nota il collaboratore di Bloomberg, Howard Wolfson.

"Sulla base dei risultati ottenuti, la sua leadership e la sua capacità di unire la gente per guidare il cambiamento, Mike sarebbe in grado sfidare Trump e vincere", ha assicurato Wolfson. Secondo il New York Times e altri media statunitensi, il 77enne Bloomberg starebbe preparando i documenti per presentare la sua candidatura alle primarie dem in Alabama prima della scadenza fissata dallo Stato per oggi, venerdì. Secondo quanto fatto trapelare, Bloomberg starebbe flirtando con l'idea di scendere in campo da settimane ma non avrebbe ancora preso una decisione finale.

L'ex primo cittadino della Grande Mela, dal 2001 al 2013, è uno degli uomini più ricchi d'America. Eletto con il partito repubblicano, lo ha poi abbandonato rimanendo indipendente fino al 2018 quando si è iscritto al partito democratico. E' percepito come un centrista dal Wall Street che considera Elizabeth Warren e Bernie Sanders due democratici troppo liberal per guidare il Paese. La sua candidatura potrebbe sbaragliare la concorrenza nell'affollato campo dei candidati dem.