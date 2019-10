Elezioni Usa 2020: Bloomberg ci ripensa, può candidarsi tra i Dem

Elezioni Usa 2020, Bloomberg valuta possibile discesa in campo

L'ex sindaco di New York, Michael Bloomberg, sta ancora pensando di lanciarsi nella corsa alla nomina presidenziale democratica se l'ex vicepresidente Joe Biden dovesse vacillarare nel sondaggi in favore della senatrice Elizabeth Warren. Secondo quanto riferito dall'emittente statunitense "Cnbc", nelle ultime settimane Bloomberg ha detto che se Biden dovesse abbandonare la gara prima dell'inizio delle votazioni, prenderebbe in considerazione la possibilita' di lanciare una nomination ritardata per i timori che Warren possa trascinare il partito troppo a sinistra.