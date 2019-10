Elezioni Usa 2020, Clinton: "La Russia prepara candidata per spaccare i Dem"

Elezioni Usa 2020: Hillary Clinton, russi vogliono spaccare Partito democratico

La Russia intende spaccare il democratici e preparano una candidatura per un terzo partito per indebolire le possibilita' di vittoria dell'asinello e favorire la rielezione di Donald Trump. L'accusa e' dell'ex segretaria di Stato, Hillary Clinton, secondo cui Mosca "ha messo gli occhi su qualcuno che sta correndo nelle primarie democratiche e che stanno spingendo a essere il candidato di un terzo partito".

Elezioni Usa 2020, Hillary Clinton punta il dito su Tulsi Gabbard

Clinton non ha fatto nomi ma la parlamentare Tulsi Gabbard si e' sentita chiamare in causa e ha replicato via Twitter: "Grande! Grazie Hillary Clinto. Tu, la regina dei guerrafondai, la personificazione della corruzione e del marcio che ha fatto ammalare il Partito democratico cosi' a lungo sei finalmente uscita da dietro il sipario. Ora e' chiaro che questa campagna e' tra te e me. Non ti nascondere vigliaccamente dietro i tuoi delegati. Partecipa alla corsa direttamente".