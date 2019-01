Elezioni Usa 2020, il presidente di Starbucks Schultz verso la sfida a Trump

USA 2020: L'EX CEO DI STARBUCKS HOWARD SCHULTZ VERSO LA DISCESA IN CAMPO CONTRO TRUMP

Dalle tazzine di caffè alla Casa Bianca. E' il percorso che sogna di fare Howard Schultz, ex amministratore delegato e presidente di Starbucks. L'ex ceo artefice della conquista su scala globale del brand made in Seattle si sarebbe infatti convinto a candidarsi alle elezioni presidenziali Usa del 2020 e sfidare Donald Trump. Gli advisor di Schultz starebbero già studiando la fattibilità della sua candidatura.

SILICON VALLEY E BRAND "COOL" CONTRO TRUMP

Diventato miliardario grazie al brillante piano di espansione di Starbucks, che le leggende narrano essere stato "partorito" da Schultz durante un suo viaggio a Milano osservando la tradizione dei bar italiani, ha dichiarate simpatie democratiche. Non una sorpresa, visto che praticamente l'intera pletora di miliardari della Silicon Valley e dei brand Usa più "cool" hanno da sempre un'anima liberal e sono invisi a Trump. Molto attivo anche politicamente, negli scorsi mesi si è però allontanato dal partito democratico, che ha criticato per le sue promesse fiscali "poco credibili".

L'ALLONTANAMENTO DAI DEMOCRATICI E LA SFIDA DA INDIPENDENTE

Schultz avrebbe dunque l'idea di correre come indipendente. Un'idea che avrebbe da tempo, come testimonia il suo ruolo via via più sfilato all'interno di Starbucks. La poltrona di amministratore delegato Schultz l'ha lasciata a fine 2016 ma occupa ancora quella di presidente, anche se lo scorso giugno ha dichiarato che è solo questione di tempo prima che lasci libera anche quella. Ora è chiaro che il suo prossimo progetto è di natura politica. E forse non è nemmeno un caso che capiti proprio qualche mese dopo che Starbucks ha conquistato anche Milano, il luogo nel quale il suo progetto di successo prese forma nella sua mente.

CHI E' HOWARD SCHULTZ E COME HA RESO STARBUCKS UN MARCHIO DI SUCCESSO

Amante del football americano, tanto da aver conquistato una borsa di studio per meriti sportivi alla Northern Michigan University da ragazzo, Schultz ha avuto un'infanzia povera nelle case popolari di Brooklyn e ha iniziato a entrare nel mondo del lavoro come barista. Nel corso del tempo diventa però un esperto di vendite e dopo un'esperienza con un'azienda svedese inizia la scalata a Starbucks, che sotto la sua guida da una piccola torrefazione di Seattle si trasforma in uno dei marchi di maggiore successo al mondo. Ora Schultz vuole prendersi la Casa Bianca.