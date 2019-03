Elezioni Usa 2020, Hillary Clinton getta la spugna. Niente nuova sfida a Trump

Elezioni Usa 2020: Hillary Clinton esclude di correre per presidenza

L'ex sfidante democratica di Donald Trump alle presidenziali del 2016, Hillary Clinton, esclude di correre per la presidenza nel 2020. "Non correro'", ha dichiarato in un'intervista a News 12 Westchester, ma "continuero' a lavorare, ad esprimermi e a battermi per quello in cui credo". L'ex first lady, data per super favorita nel 2016, ha detto di aver consigliato ai democratici in pista per la Casa Bianca di "non dare nulla per scontato".

Non si ripeterà dunque la lunga sfida tra l'ex First Lady e Bernie Sanders, che nel 2016 vide prevalere la Clinton poi sconfitta da Trump. Questa volta Sanders avrà davanti a sé altri sfidanti (LEGGI QUI LA LISTA AL MOMENTO) sulla lunga corsa verso la Casa Bianca.