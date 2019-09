Elezioni Usa 2020, Biden sotto assedio liberal. Dem spaccati, su la Warren

Elezioni Usa 2020: Biden nel mirino, dem divisi su eredità di Obama

Fuoco incrociato contro lo sfidante in pole position, l'ex vice presidente Joe Biden, al terzo dibattito tra i candidati democratici che si contendono la nomination del partito per la corsa alla Casa Bianca. Al centro degli attacchi, l'eredità dell' dell'ex presidente Barack Obama, che Biden ha costantemente rivendicato: un assist servito su un piatto d'argento ai rivali, soprattutto ai suoi inseguitori più prossimi, i liberal Elizabeth Warren e Bernie Sanders.

La sanità gratis "farebbe andare in bancarotta il governo ed aumentare le tasse per tutti gli americani", è stato l'affondo di Biden nei confronti dei due rivali. Sulla sanità "Warren sta con Sanders, io con Barack", ha rimarcato l'ex vice presidente, definendo il primo "un socialista", che negli Usa non è più un tabù ma che molti ancora considerano sinonimo di estremismo. Non a caso, il presidente Donald Trump ha 'aleggiato' sulla capitale dell'energia nel giorno del dibattito dem, con uno striscione che ammoniva: "Il socialismo ucciderà l'economia di Houston".

Warren ha riconosciuto che Obama "ha radicalmente cambiato il sistema sanitario" ma ha sottolineato la necessità di andare oltre, facendo apparire Biden quasi come un nostalgico, ancorato al passato. "La vera domanda è come possiamo migliorarla al meglio?", ha dichiarato Warren, indicando che con il suo piano i costi salirebbero solo per le grandi società. Sulla stessa lunghezza d'onda Sanders, convinto che il sistema gestito dallo stato limiterebbe l'influenza delle assicurazioni che tendono a "tutelare i loro profitti".

Il meno diplomatico, tra i dieci dem sul palco, è stato il texano Julian Castro, anche perché ultimo in classifica nei sondaggi e dunque con poco da perdere. Uno dei moderatori ha chiesto conto a Biden delle deportazioni dei migranti durante l'era Obama. "Ma noi non li chiudevano in gabbie, non separavamo le famiglie", si è difeso l'ex vice presidente. Castro ha accusato Biden di rivendicare l'eredità di Obama solo sulle cose buone e di attribuirgli tutta la responsabilità sulle scelte discutibili. "Sono stato con Barack Obama tutti e 8 gli anni: buono o cattivo non fa differenza", ha insistito Biden che non ha mai preso le distanze dall'ex comandante in capo.

Kamala Harris ha preferito prendere di mira direttamente Trump, ironizzando sul fatto che stava sicuramente guardando il dibattito anche se aveva detto che non lo avrebbe fatto. Il confronto, durato poco meno di tre ore e caratterizzato da un piccola protesta contro Biden, sembra aver cementato le posizioni di partenza con l'ex vice presidente primo ma inseguito, a stretto giro di boa, da Warren e Sanders. "Questa sera tutti e tre i front-runners hanno avuto una buona serata che probabilmente non inciderà in modo significativo sul livello più alto della gara", ha osservato in una nota ai giornalisti Charles Chamberlein, presidente della Pac liberal "Democracy for America".