Elezioni Usa 2020, primarie: Sanders ko, Buttigieg in rimonta su Warren Biden

Elezioni Usa 2020: sprint Buttigieg, in Iowa tallona Biden e Warren

L'inizio delle primarie democratiche in Usa si avvicina e 'Mayor Pete', come ama farsi chiamare il sindaco di South Bend Pete Buttigieg, sembra fare sul serio, in ascesa costante nei sondaggi. L'ultimo della Suffolk University e Usa Today lo vede balzare al terzo posto in Iowa, il primo Stato che si esprimera' ai primi di febbraio. Non solo: Buttigieg con il 13% tallona letteralmente Joe Biden ed Elizabeth Warren, protagonisti di un vero e proprio testa a testa, rispettivamente al 18% e al 17%. Bernie Sanders e' fermo al 9%, mentre Kamala Harris e' crollata addirittura di 13 punti da giugno e ora e' al 3%.

Nell'ultimo dibattito i centristi moderati tutti contro la liberal Elizabeth Warren al quarto dibattito tra i democratici che si contendono la nomination del partito per la corsa alla presidenza degli Stati Uniti. L'attacco contro Warren non e' casuale visto che si tratta della candidata dem con maggior slancio al momento, anche piu' del favorito ex vice presidente Joe Biden. E' come il socialista Bernie Sanders, 78 anni, venisse considerato fuori gioco dopo l'infarto che lo ha colpito. Amy Klobuchar e Pete Buttigieg in particolare, si sono scagliati contro Warren, accusandola di voler alzare le tasse per garantire una copertura sanitaria universale.(AGI) Ril 160319 OTT 19 NNNN