Elezioni Usa 2020, Trump ha uno sfidante tra i repubblicani

Usa, ex governatore Sud Carolina sfiderà Trump nelle primarie

L'ex governatore e deputato del Sud Carolina, Mark Sanford, ha annunciato domenica che sfiderà il presidente Trump nelle primarie repubblicane del 2020. "Sono qui per dirti ora che sto per scendere in campo", ha detto Sanford a Chris Wallace su "Fox News Sunday". L'ex governatore ha dichiarato che prevede di fare un annuncio ufficiale in Carolina del Sud la prossima settimana.

Non sarà dunque una corsa solitaria come si poteva pensare quella di Donald Trump, che rimane comunque ovviamente strafavorito per ottenere la nomination e sfidare il vincente tra i candidati democratici.

Usa 2020, sondaggio: Biden in testa fra i Dem, è al 29% Washington

L'ex vicepresidente Usa Joe Biden resta in vantaggio nella corsa per la nomination democratica in vista delle elezioni presidenziali del 2020, nonostante i dubbi crescenti sollevati sulla sua età e sul suo stato di salute. È quanto emerge da un sondaggio di Washington Post a Abc pubblicato oggi. Secondo il sondaggio, Biden ha il sostegno del 29% dei potenziali elettori Dem, contro il 19% e 18% rispettivamente di Bernie Sanders ed Elizabeth Warren, due candidati molto a sinistra. A 76 anni, il veterano della politica Usa non sembra soffrire del dibattito sempre più pressante sulle sue condizioni fisiche. Giovedì, in dichiarazioni all'agenzia Bloomberg, uno degli altri in corsa per l'investitura Dem, Tim Ryan, si è detto molto preoccupato per le capacità di Joe Biden: "Penso solo che Biden sia in declino", ha detto il deputato dell'Ohio alla Camera dei rappresentanti, aggiungendo che non crede che "abbia l'energia"