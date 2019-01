Eni, meno Africa e più Medio Oriente. Obiettivi? Diversificazione e stabilità

L'ENI SI ESPANDE NELLA PENISOLA ARABICA

Eni alla conquista del Medio Oriente, in particolare della Penisola arabica. Oman, Bahrain, Emirati Arabi: questi sono i tre centri nei quali il Cane a sei zampe ha deciso di piantare solide radici, spostando di qualche migliaio di chilometri il suo "baricentro africano". Nel giro di pochi giorni, infatti, tramite l'amministratore delegato Claudio Descalzi, ha sottoscritto accordi nel comparto esplorativo negli Emirati, in Bahrein e in Oman, ponendo le basi per un'ulteriore espansione della sua presenza nella regione, considerando anche le attività in Iraq e in Qatar, emirato in cui il "cane a sei zampe" è presente dalla seconda metà degli anni '70.

ACCORDI IMPORTANTI IN OMAN, BAHRAIN ED EMIRATI ARABI

Ora Eni ha deciso di investire nella Penisola arabica, da sempre centro dell'industria petrolifera mondiale e ora nuova frontiera dell'innovazione del settore grazie agli importanti investimenti effettuati dalle monarchie sunnite. Ad Abu Dhabi, Eni ha sottoscritto due accordi lo scorso 12 gennaio per l'acquisizione di una partecipazione del 70 per cento in due concessioni esplorative offshore: il Blocco 1 e Blocco 2. A Sharjah, l'azienda di San Donato Milanese si è aggiudicata i diritti di esplorazione delle aree A, B e C, nell'onshore del paese. L'accordo è il risultato della prima gara internazionale competitiva per l'assegnazione di aree esplorative nell'emirato, lanciata nel 2018 dalla Sharjah National Oil Corporation (Snoc) per esplorare e sviluppare nuove risorse di idrocarburi attraverso nuove alleanze strategiche. Altro traguardo raggiunto da Eni nella regione, sempre nel comparto esplorativo, riguarda l'Oman, dove la compagnia e la società di Stato Oman Oil Company Exploration and Production (Oocep) hanno firmato con il governo del sultanato dell'Oman un Exploration and Production Sharing Agreement (Epsa) relativo al Blocco 47. Inoltre, Eni ha firmato con il ministero del Petrolio e con Bp un Head of Agreement (HoA) che stabilisce i principi per l'acquisizione dei diritti di esplorazione e produzione del Blocco 77. L'Oman, il piu' grande esportatore di petrolio arabo che non sia membro dell'Opec, al pari di altri paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo ha avviato in questi anni una serie di piani, tra cui l'ambiziosa Vision 2040, per diversificare la sua economia e allo stesso tempo rendere maggiormente efficiente la propria industria petrolifera.

DIVERSIFICAZIONE, STABILITA' E INNOVAZIONE

Insomma, la presenza di Eni nella penisola arabica si fa sempre più importante. D'altronde i Paesi coinvolti negli investimenti hanno il vantaggio di una maggiore stabilità rispetto ad altri e soprattutto hanno virato con forza su innovazione. Eni conta infatti di ottenere risultati importanti non solo per quanto riguarda petrolio e gas ma anche sotto il profilo di energia solare e rinnovabili. Con questa mossa, inoltre, Eni diversifica la sua presenza nell'area Africa/Medio Oriente e si apre la strada per importanti sviluppi in Paesi che presentano meno rischi e instabilità di quelli Nordafricani, in primis la Libia, dove comunque l'azienda mantiene una presenza importante. Il Cane a sei zampe guarda al futuro ed espande la sua presenza.