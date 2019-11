Erdogan, nuova sfida a Trump e Nato: acquista altri missili dalla Russia

Russia: nuovo contratto per S-400 ad Ankara nel 2020

La Russia prevede di firmare nel 2020 un nuovo contratto con la Turchia per fornire i sistemi missilistici terra-aria S-400. Lo ha dichiarato Alexander Mikheev, capo della holding di Stato responsabile dell'export di armamenti, Rosoboronexport, citato da Ria Novosti. "Speriamo che si arriva alla firma dei documenti contrattuali, nella prima meta' del 2020", ha auspicato Mikheev. La recente visita di Erdogan alla Casa Bianca non ha dunque risolto il problema dei missili russi, anzi. Si tratta di una nuova sfida della Turchia agli Stati Uniti e alla Nato.

Turchia: Ankara conferma test dei radar S-400

Il sistema S-400 ci serve, non si tratta di una mossa fatta per compiacere qualcuno". Cosi' il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha indirettamente confermato la notizia secondo cui la Turchia sta effettuando il test dei radar del sistema di difesa missilistico russo, acquisito lo scorso luglio e che si prevede diverra' operativo il prossimo aprile. "L'Italia ha iniziato a far rientrare le batterie di missili Samp-T, mentre gia' nel 2013 Usa, Germania e Oland avevano ritirato i Patriot schierati in Turchia in ambito Nato. Solo gli spagnoli hanno prolungato la missione e al momento c'e' una sola batteria di missili in Turchia. S-400 ci serve", ha detto Cavusoglu. Sulla notizia del collaudo e' oggi intervenuto anche il ministro della Difesa, Hulusi Akar, che ha dichiarato: "Si tratta di un processo in cui vanno svolti collaudi e attivita' di vario tipo, che vanno in questo momento avanti come pianificato". L'accordo con la Russia per l'acquisto di S-400 e' stato concluso ad aprile 2017 e ha scatenato polemiche in ambito Nato: gli Stati Uniti, in particolare, hanno minacciato di escludere Ankara dal programma Nato sui jet da guerra americani F-35.