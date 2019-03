Via della Seta: Europa unita solo sul veto. No all'accordo Italia e Cina

Via della Seta: Ue, Cina concorrente economico e rivale politico

La Cina e' un "partner" con cui l'Unione europea ha obiettivi condivisi in alcuni settori, ma anche un "concorrente economico" e un "rivale sistemico che promuove modelli alternativi di governance".

E' questo il messaggio inviato dalla Commissione europea nella comunicazione adottata oggi in vista della discussione tra i capi di Stato e di governo al Consiglio europeo del 21 marzo sulla revisione delle relazioni con la Cina. La comunicazione della Commissione costituisce un avvertimento indiretto ai paesi che, come l'Italia, intendono aderire alla Belt and Road Initiative (la cosiddetta "Nuova Via della Seta") lanciata da Pechino. Secondo l'esecutivo comunitario e l'Alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini, "l'Ue e i suoi stati membri possono realizzare i loro obiettivi sulla Cina solo nella piena unita'".

Sulla questione della connettivita', al centro dell'iniziativa della Nuova via della Seta, i "principi chiave" dell'impegno Ue devono essere "sostenibilita', trasparenza, appalti aperti e parita' di condizioni del mercato", avverte l'esecutivo comunitario. La Commissione invita i capi di Stato e di governo a "raffinare l'approccio dell'Europa" nei confronti della Cina affinche' sia "piu' realistico, assertivo e versatile". L'Ue e la Cina "sono partner strategici economici cosi' come concorrenti", ha spiegato il vicepresidente della Commissione, Jyrki Katainen, sottolineando la necessita' di "assicurare piu' reciprocita'" e "proteggere la nostra economia di mercato da possibili distorsioni".

Mogherini ha invece parlato della Cina come "partner strategico", evidenziando la necessita' di mantenere "un spirito di rispetto reciproco" e di perseguire la "cooperazione bilaterale e multilaterale su dossier su cui condividiamo interessi, dal commercio alla connettivita', dall'accordo nucleare con l'Iran al cambiamento climatico".

La comunicazione approvata dalla Commissione prevede 10 punti d'azione nelle relazioni con la Cina per perseguire tre obiettivi:

rafforzare il dialogo con Pechino per promuovere interessi comuni a livello globale; avere una relazione economica piu' bilanciata; intervenire a sostegno dell'industria europea per mantenere la prosperita', i valori e il modello sociale dell'Ue nel lungo periodo. Sulla "Nuova via della Seta", la comunicazione della Commissione evidenzia i "rischi di sicurezza posto da investimenti stranieri in attivita', tecnologie e infrastrutture critiche".

L'esecutivo comunitario chiede agli Stati membri di assicurare l'attuazione del regolamento Ue sul monitoraggio degli investimenti stranieri diretti. Inoltre, la Commissione propone di agire per "salvaguardare" le infrastrutture digitali critiche da minacce "potenzialmente serie alla sicurezza", con un approccio comune UE sulle reti 5G. Inoltre, l'esecutivo comunitario vuole pubblicare entro meta' 2019 linee guida sulla partecipazione di societa' straniere agli appalti pubblici nell'Ue con l'obiettivo di proteggere gli standard sociali e ambientali europei.

La altre azioni includono un rafforzamento della cooperazione Ue-Cina su diritti umani, pace e prosperita' e politica di sviluppo all'Onu. L'Ue intende anche chiedere alla Cina di accelerare nella lotta al cambiamento climatico fissando il picco di emissioni prima del 2030. Infine, l'Ue intende approfondire il dialogo sulla pace e la sicurezza, partendo dalla cooperazione sull'accordo nucleare con l'Iran. (AGI) Bxj/Mgm