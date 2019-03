Europee, il nuovo Pd cerca la linea. Renzi sorpassa Zingaretti su Macron

ELEZIONI EUROPEE, RENZI SOTTOSCRIVE SUBITO L'APPELLO DI MACRON

"Firmerò prestissimo l'appello di Macron per l'Europa". Parole, chiare e sonanti, di Matteo Renzi. L'ex premier è entusiasta del progetto di europeismo sovranista del presidente francese, che sembra aver convinto anche il Ppe, pronto a espellere Viktor Orban. Tutto bene? Forse. Già, perché nel frattempo il neo segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti non si è ancora espresso a riguardo. E allora esiste la possibilità che anche all'interno del "nuovo" Pd che qualcuno ha definito "derenzizzato" (almeno nella segreteria) si riproponga la sfida interna al Pse.

ELEZIONI EUROPEE, IL DIBATTITO ALL'INTERNO DEL PSE SU MACRON

Nel Partito socialista europeo il dibattito in corso è tra chi vuole allearsi con l'Alde, il gruppo dei liberali capitanato proprio da En Marche! di Macron, e tra chi invece vuole tornare a essere davvero "di sinistra". La seconda opzione sembra quella preferita dal nuovo segretario, la tedesca Andrea Nahles, e dalla maggioranza dei partiti che compongono la compagine. Seguendo l'esempio di Jeremy Corbyn nel Regno Unito, l'obiettivo pare essere quello di riavvicinarsi alle classi lavoratrici e di recuperare un po' di retorica sinistrorsa andata smarrita negli ultimi anni di commistioni con il mondo della finanza.

PSE, ECCO CHI APPOGGIA L'ALLEANZA CON L'ALDE

Dall'altra parte c'è però una nutrita schiera di figure influenti del Pse che vogliono l'avvicinamento all'Alde. In primis Guy Verhofstadt e, appunto, Matteo Renzi. L'ex presidente del Consiglio è un estimatore della prima ora di Macron e non sorprende dunque che prosegua su questa linea. La stessa linea seguita anche da Roberto Giachetti e da tanti altri, come l'eurodeputata Patrizia Toia, che ha invitato Macron ad allearsi con i socialisti e non con il Ppe.

ZINGARETTI E LE CRITICHE ALL'ELITARISMO DI MACRON

Una linea però che non scalda il cuore della nuova segreteria. Zingaretti sembra stia fondando il suo "regno" proprio sull'obiettivo di riposizionare a sinistra il Pd. La scorsa estate, tra l'altro, Zingaretti aveva preso piuttosto nettamente le distanze da Macron, quando a Repubblica aveva dichiarato che la storia e il futuro del Pd "non si possono infilare dentro a quel modello elitario, repubblicano ma rappresentativo dei piani alti della società francese". Anche se non aveva poi escluso un'alleanza elettorale con il presidente francese.

ELEZIONI EUROPEE, PD ALLA RICERCA DI UNA LINEA

Per ora il nuovo segretario non ha fatto sapere che aderirà al manifesto macroniano, ma è stato anticipato dal suo ancora influente predecessor, che potrebbe "forzare" la scelta di Zingaretti per un'alleanza che a quel punto sarebbe, almeno per lui, molto pragmatica e poco passionale. Con un nuovo Pd che è ancora alla ricerca di una linea precisa per le elezioni europee.

@LorenzoLamperti