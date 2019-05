M5s fregato dalla Lega anche in Europa. No dai Verdi, ma Farage salva DI Maio

I Verdi chiudono ufficialmente la porta al Movimento Cinque Stelle, confermando che l'ipotesi è stata sul tavolo, eccome. Ma allo stesso tempo i pentastellati riescono a evitare lo spettro del Gruppo Misto. Nigel Farage, infatti, dopo un incontro con il vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo, ha annunciato che resterà nell'Efdd, respingendo le sirene di Matteo Salvini che mirava all'alleanza con il leader del Brexit Party all'interno del gruppo sovranista. Certo, la ricca pattuglia di 29 eurodeputati che fanno capo a Farage potrebbero lasciare il consesso se e quando si concretizzerà la famigerata Brexit.

Dopo l'esito del voto che ha escluso tutti gli alleati del M5s dal prossimo Europarlamento tranne i croati del Zivi Zid con un solo seggio, era tornata d'attualità la possibilità di confluire nei Verdi, un'ipotesi che era stata all'ordine del giorno anche in passato. Un'ipotesi però respinta dal capogruppo del partito ambientalista a Bruxelles Philippe Lamberts, il quale ha dichiarato "chiusa la porta" per il M5s. Tesi ribadita da Monica Frassoni, presidente del partito Verde europeo: "Non c'è alcuna disponibilità dei Verdi a discutere con il M5S in quanto tale. Sono incompatibili con noi e governano con un partito di estrema destra".

L'alleanza con la Lega non viene dunque mandata giù dai Verdi. Allo stesso tempo arriva però l'ancora di salvezza da parte di Nigel Farage, che almeno per il momento dovrebbe evitare lo spettro del Gruppo Misto per i pentastellati. Dopo aver avuto un incontro con il vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo, del Movimento 5 Stelle, Farage ha commentato: "L'ho appena incontrato. E' stato molto, molto amichevole, è andato molto bene", ha detto. "Penso che (i 5 stelle) abbiano alcuni problemi interni adesso da risolvere", ha aggiunto il leader del Brexit party. "Io sono un leaver, ma in questo caso rimarrò", ha sottolineato rispondendo alla domanda se restera' o meno nell'Efdd, lo stesso gruppo dell'M5s. Mentre, sulle ipotesi di entrare in uno stesso gruppo con la Lega ha commentato: "Le speculazioni sono una cosa straordinaria".