Europee Orban, Farage, Vox: quanti no al progetto sovranista di Salvini

Continua la lista di rifiuti al progetto sovranista di Salvini

Altro che raggiungimento o superamento dei cento seggi al prossimo parlamento europeo. Dopo i rifiuti di Nigel Farage, che con il suo Brexit Party ha scelto per il momento di restare nell'Efdd, il gruppo del quale ha fatto finora parte insieme al M5s, e quello del partito di ultradestra nostalgico del franchismo spagnolo Vox, è arrivata anche la comunicazione ufficiale del Fidesz di Viktor Orban.

Europee, il partito di Orban: "abbiamo deciso, restiamo nel Ppe"

Il partito del premier ungherese ha deciso: rimarrà membro nel Ppe, contrariamente a quanto affermato tempo fa. In un'intervista alla Welt, il capo della cancelliera di Orban, Gergely Gulyas, ha affermato: "Per noi è meglio, ed anche per il Ppe è la migliore opzione". Il partito Fidesz e' giunto alla conclusione, aggiunge Gulyas, "che ci sono temi sui quali possiamo cooperare con i socialdemocratici, i Verdi e i liberali". A marzo il Ppe aveva sospeso Fidesz a causa di una serie di attacchi anti-Ue condotti dal partito di Orban durante la campagna elettorale per le Europee. Alcuni manifesti avevano preso di mira lo stesso presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker e l'investitore George Soros, accusati di aver sostenuto l'immigrazione clandestina. D'altra parte, l'Ue afferma che Orban e il suo partito cercano di limitare il sistema giudiziari e gli equilibri democratici in Ungheria. Prima del voto europeo del 26 maggio, Orban aveva lanciato la proposta di una collaborazione del Ppe con l'alleanza sovranista lanciata da Matteo Salvini. Ipotesi poi naufragata.

Nella costellazione sovranista più differenze che punti di contatto

L'asse sovranista desiderato da Salvini rischia di restare solo nei programmi del leader della Lega, che sta facendo più fatica del previsto ad attrarre alleati europei, con i diversi partiti nazionalisti ed euroscettici che più che sommarsi e unirsi in un'unico gruppo stanno mettendo in risalto le grandi differenze in materia per esempio di posizione verso la Russia (con Salvini e la stessa Le Pen favorevoli all'avvicinamento a Mosca e la cintura nord orientale dell'Europa fortemente ostili al Cremlino), ma anche sui migranti o in materia fiscale. Il sovranismo europeo rischia di trasformarsi in una bolla, incapace di superare le differenze dei diversi sovranismi nazionali. Si tratterebbe di una bella beffa per Salvini e per i "colleghi" sovranisti, incapaci di trasformare in un'alleanza solida il grande patrimonio di voti emerso dalle urne delle elezioni europee del 26 maggio. Forse, il destino dei sovranisti è quello di restare forti all'interno del proprio confine senza riuscire a coagularsi in un fronte unico a livello continentale.