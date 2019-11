Export italiano: boom Giappone, su gli Usa. Giù la Cina con la Via della Seta

A settembre 2019 le esportazioni italiane sono aumentate del +6,2% rispetto allo stesso periodo del 2018. Ancora una volta, le esportazioni crescono più delle altre componenti del PIL. Dopo il record del 2017, anche quest’anno, tra gennaio e settembre, il saldo della nostra bilancia commerciale risulta positivo per oltre 35 miliardi di euro. I mercati dove la crescita dell’export italiano è più rilevante sono quelli extra-UE, primo fra tutti il Giappone. Già nei primissimi mesi di attuazione dell’accordo di partenariato economico UE-Giappone, le esportazioni italiane sono cresciute del +20,2%.

EXPORT ITALIANO: I SETTORI TRAINANTI

I settori trainanti sono la farmaceutica (+29,2%), la concia delle pelli (+9,3%), l’abbigliamento (+7,1%) e i prodotti alimentari, bevande e tabacco (+7%). Nel caso particolare del settore agro-alimentare, vi è stata in questi anni una forte campagna promozionale del Governo italiano e del sistema imprenditoriale; tra le iniziative di successo la Settimana della cucina italiana nel mondo, giunta alla IV edizione nel 2019. Questi dati sono particolarmente incoraggianti, se consideriamo il difficile contesto internazionale e le tensioni protezionistiche che hanno attraversato il mercato globale. La diplomazia economica è sempre più al centro dell’azione della Farnesina, in coerenza anche con la recente riforma, che ha razionalizzato le competenze in materie di commercio estero, promozione e internazionalizzazione del sistema economico.





EXPORT ITALIANO: NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2019 SU GIAPPONE E USA, MALE LA CINA NONOSTANTE LA VIA DELLA SETA

Nei dati relativi ai primi nove mesi del 2019, invece, si riscontano tendenze molte interessanti. Da registrare il boom del Giappone e della Svizzera, l'ottima crescita degli Stati Uniti, mentre cresce in maniera più debole l'export verso i paesi interni dell'Ue. E soprattutto cala la Cina.

A trainare il Giappone infatti c'è l'accordo di libero scambio concluso tra Europa e Tokyo, dove i prodotti italiani sono molto apprezzati. Sorprende il dato negativo sulla Cina, vista la firma del memorandum di adesione alla Nuova Via della Seta del governo gialloverde che, almeno per il momento, non sembra aver portato vantaggi anche per motivi contingenti.