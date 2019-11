F-35, blitz Lega ma il M5s vuole rinegoziare. Nuovo fronte con gli Usa?

"La Lega di Salvini pretendeva, con la sua mozione bocciata alla Camera, che il governo firmasse a nome dei cittadini italiani una cambiale in bianco, da non meno di 10 miliardi, per comprare dagli Stati Uniti altri sessantadue bombardieri F-35. Un progetto di riarmo che, cosi' com'era stato concepito e come la Lega vorrebbe confermare, e' talmente insostenibile dal punto di vista economico e sorpassato dal punto di vista tecnologico che molti Paesi, USA compresi, lo hanno gia' tagliato". Lo afferma il capogruppo M5s in commissione Esteri a Palazzo Madama, Gianluca Ferrara.

"Una revisione del programma F35 e' doverosa anche da parte dell'Italia - prosegue Ferrara - come ha ribadito piu' volte Luigi Di Maio e ha confermato lo stesso Conte. Rinegoziare la partecipazione italiana al programma F-35 consentira' di liberare miliardi di euro da investire in servizi ai cittadini. Il Movimento 5 Stelle ha sempre criticato questo programma militare quando era all'opposizione, e continua a farlo oggi che sta al governo". "Come diciamo da anni - conclude il senatore M5s - c'e' chi gioca alla guerra con gli F-35 e chi combatte con gli F-24: noi siamo sempre dalla parte di questi ultimi".

La posizione dura del M5s viene un po' smussata dal Pd. Alberto Pagani, capogruppo Pd in commissione Difesa alla Camera, ha dichiarato che comunque è stata riconosciuta l'importanza del programma. Ma se si andasse avanti sulla rinegoziazione si aprirebbe senza dubbio un nuovo fronte con gli Stati Uniti, che tengono molto alle spese degli alleati in materia di difesa.