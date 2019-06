Fao: il cinese Qu Dongyu eletto direttore generale

E' bastato il primo scrutinio per eleggere il cine Qu Dongyu nuovo direttore generale della Fao.Il candidato cinese, Qu Dongyu, viceministro dell'Agricoltura di Pechino, ha battuto i candidati di Francia e Georgia nel voto per la guida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). Con 108 voti favorevoli, Qu ha prevalso nel primo turno in cui ha subito raggiunto la maggioranza richiesta nel voto a cui hanno partecipato 191 paesi. Qu sostituisce il brasiliano Jose' Graziano da Silva e occupera' la sua nuova posizione come CEO il 1 agosto per i prossimi quattro anni.