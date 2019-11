Filippine: cacciata vice presidente, voleva riformare guerra alla droga

Filippine: cacciata vice presidente, voleva riformare guerra a droga

Il presidente filippino Rodrigo Duterte, ha licenziato la sua vice Leni Robredo dal suo ruolo di supervisore della contestata guerra alla droga che lei aveva promesso di riformare. "La vicepresidente ha fatto indebitamente ricorso all'attenzione internazionale sulla questione", ha spiegato il portavoce del capo di Stato, Salvador Panelo, annunciandone il licenziamento. "In sostanza, cio' che il vicepresidente ha fatto e' mettere in imbarazzo il nostro Paese".

La Robredo aveva promesso di mettere fine alle uccisioni "insensate" nell'ambito della contestata guerra alla droga lanciata da Duterte che nel giro di pochi anni ha fatto migliaia di vittime. Per la polizia sono 5.500 le persone uccise tra spacciatori e consumatori ma per le organizzazioni per i diritti umani le cifre sono almeno quattro volte tanto e si configurano come uccisioni extragiudiziali. Robredo era stata eletta separatamente e a sorpresa aveva accettato il posto di vice di Duterte nonostante i suoi consiglieri l'avessero messa in guardia, sostenendo che era una trappola. Nei giorni scorsi, il capo di Stato aveva sostenuto di non avere fiducia in lei, definendola una "sbadata" che avrebbe potuto inavvertitamente divulgare questioni di sicurezza.