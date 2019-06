Francia, Benalla da Macron al re dei luna park: la nuova strana partnership

Francia: Benalla, dalla sicurezza di Macron al 're dei luna park'

Una partnership fa molto discutere in Francia, quella allacciata tra Alexandre Benalla, ex consigliere di Emmanuel Macron al centro di vari scandali, e Marcel Campion, noto come il "re dei luna park", personaggio controverso in rotta con l'amministrazione di Parigi. L'ex capo della sicurezza del presidente francese e' passato al servizio di Campion per analizzare il dispositivo sicurezza della "Foire du Trone", storico luna park della capitale francese giunto alla 1062ma edizione - uno dei piu' antichi al mondo - con 3 milioni di visitatori due mesi. "Molta gente che lavora nella sicurezza mi ha detto che e' una persona piuttosto valida, e cosi' ho chiesto ad Alexandre di fare il giro, di osservare e tra un po' mi dara' le sue conclusioni per migliorare il dispositivo", ha scritto Campion su Twitter, postando un video che lo ritrae con Benalla, al quale da' una pacca sulla spalla, ringraziandolo per la sua presenza.

L'ex braccio destro di Macron da parte sua fa scena muta, rispondendo solo con un mezzo sorriso. Per i media francesi quello tra Benalla e Campion e' un "incontro improbabile", avvenuto per caso qualche mese fa, nel segno della simpatia reciproca. Il quotidiano Le Figaro ha poi rivelato che i due hanno pranzato insieme il 24 maggio, ma il sodalizio lavorativo e' stato confermato successivamente, con il video postato da Campion sui social. Nonostante i diversi procedimenti giudiziari a carico di Benalla - tra cui per le violenze al corteo del Primo maggio, i passaporti diplomatici, gli ascolti clandestini, il contratto con i russi - il controverso Campion avrebbe insomma deciso di affidarsi ai suoi servizi. Del resto lo stesso "re delle giostre" e' stato denunciato di recente dalla sindaca socialista di Parigi Anne Hidalgo e dal suo vice Ian Brossat per "ingiurie e insulti omofobi". Sulla carta Campion, un passato vicino all'estrema destra, ha gia' confermato la sua intenzione di candidarsi alle municipali a Parigi, in agenda nel 2020.