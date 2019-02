Francia, Benalla in detenzione provvisoria: imbarazzo Macron

Francia: Alexandre Benalla in detenzione provvisoria

Alexandre Benalla è stato posto in detenzione provvisoria dai magistrati del tribunale di Parigi per violazione del controllo giudiziario nell'ambito delle indagini sulle violenze dello scorso primo maggio a Parigi.

I giudici ritengono che l'ex incaricato della sicurezza del Presidente, Emmanuel Macron, la scorsa estate non abbia rispettato i vincoli, incontrando il suo ex collega Vincent Crase. I due si sarebbero parlati il 26 luglio 2018, come rivelato dal sito Mediapart lo scorso 31 gennaio che ha pubblicato delle registrazioni della conversazione. Sia Benalla che Crase hanno contestato la validita' delle registrazioni.