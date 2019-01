Francia, gilet gialli feriti. Telecamere sugli agenti coi fucili, è polemica

FRANCIA: GILET GIALLI, DIVERSE PERSONE FERITE AGLI OCCHI DALLA POLIZIA

Il ministro dell'Interno Christophe Castaner ha annunciato oggi durante un'audizione dinanzi a una commissione del Senato che quattro persone sono rimaste gravemente ferite agli occhi dopo gli interventi della polizia durante le dimostrazioni dei "gilet gialli". "Ci sono state quattro persone che hanno avuto gravi lesioni agli occhi, alcune delle quali potrebbero effettivamente perdere un occhio", ha detto il ministro degli Interni. Il gruppo militante "Disarming them" e il giornalista indipendente David Dufresne, hanno identificato 17 persone che hanno perso un occhio in seguito agli interventi della polizia dall'inizio del movimento. "Condanno le violenze da qualunque luogo giungano. Sarò inflessibile se errori sono stati commessi nei ranghi della polizia", ​​ha affermato il ministro dell'Interno, assicurando "trasparenza" sulle conclusioni dell'Ispettorato Generale della polizia Nazionale (IGPN) che sta indagando sulle violenze.

DA SABATO AGENTI CON FUCILI FLASH BALL SARANNO DOTATI DI TELECAMERE

Anche per questo, dopo le numerose denunce dei gilet gialli sulle violenze della polizia, gli agenti dotati di fucili flash ball, che tante pericolose ferite possono provocare, saranno costretti a indossare delle telecamere sui propri caschi per verificare eventuali utilizzi sproporzionati della forza. Queste telecamere saranno attive però solo in "condizioni normali" e non quando gli agenti subiranno aggressioni. Una precisazione che ha suscitato qualche dubbio sull'effettiva portata della misura, visto che non è ben chiaro quali siano i confini di ciò che viene definito "aggressione".