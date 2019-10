Francia, polemiche per il doppio incarico di Gozi tra Francia e Malta

"Bene Matteo Renzi sul ruolo di Italia viva: occupare con le idee e l'innovazione un grande spazio centrale, per chi vuole la trasformazione italiana, non si ritrova più nei vecchi partiti e vuole superare le divisioni politiche del passato, a destra come a sinistra''. Questo diceva Sandro Gozi lo scorso weekend in occasione della Leopolda. ''Dobbiamo costruire in Italia -aggiunge- un nuovo movimento politico progressista e liberale, che occupi un grande spazio centrale seguendo la via tracciata da Macron in Francia con En Marche. E dobbiamo farlo anche in Europa insieme a tutte le nuove forze compongono Renew Europe".

Nel frattempo però è nata una piccola polemica intorno allo stesso Gozi in Francia, dove l'ex Pd opera come consigliere del governo di Parigi. Il quotidiano francese Le Monde, insieme con i partner del quotidiano Times Of Malta, si interroga infatti sul ruolo dell'ex sottosegretario italiano agli Affari europei divenuto consigliere del premier francese, Edouard Philippe. Il giornale si chiede, in particolare, se il suo ruolo nell'esecutivo transalpino sia compatibile con la consulenza svolta dall'esponente di Italia Viva con il governo di Malta. In particolare, Le Monde si chiede se l'italiano candidatosi in Francia alle elezioni europee con la lista 'Renaissance/Renew Europe' non stia "lavorando per due governi allo stesso tempo". Contattato dal giornale, Gozi ha assicurato in un primo tempo che "non c'e' conflitto di interessi. Non sono le stesse missioni, non sono gli stessi temi, e' un lavoro assolutamente regolare". Poche ore dopo, avrebbe poi ricontattato il quotidiano per chiarire che la consulenza maltese e' stata interrotta dopo l'elezione all'Europarlamento nel maggio scorso.