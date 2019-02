Francia pronta a consegnare i latitanti. Salvini: "Aspettiamo 15 ex Br"

Francia: governo, non contrari a estradare terroristi italiani

Il governo francese non vede alcuna ragione per opporsi all'estradizione dei "terroristi" reclamati dall'Italia. Posizione che trapela in queste ore da Parigi e che segnerebbe un ulteriore passo verso il disgelo tra Roma e Parigi.

FRANCIA: SALVINI, 'BENE RIENTRO AMBASCIATORE, ORA CI RIDIANO EX BR A CAVIALE E CHAMPAGNE'

Poco prima aveva parlato del tema anche il ministro dell'Interno. "Sono contento che è tornato in Italia l'ambasciatore francese, siamo contenti, ma ora aspettiamo i 15 terroristi rossi che devono finire di mangiare caviale e champagne sotto la Tour Eiffel" aveva infatti detto Matteo Salvini, parlando da Ozieri (Sassari).