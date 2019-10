Francia, sfida a Bolsonaro: Lula cittadino onorario di Parigi

Brasile: ex presidente Lula cittadino onorario di Parigi

La citta' di Parigi ha deciso giovedi' scorso diconcedere la cittadinanza onoraria all'ex presidente brasiliano LuizInacio Luacio Lula da Silva, che sta scontando una pena detentiva percorruzione, e ha salutato il suo impegno a ridurre le "disuguaglianzesociali ed economiche" nel suo paese. Questo impegno "ha reso piu'facile per quasi 30 milioni di brasiliani uscire dalla poverta' estremae avere accesso ai diritti e ai servizi essenziali", ha detto l'ufficiodel sindaco di Parigi in una dichiarazione dopo il voto favorevole delconsiglio comunale.

"Lula si e' distinto per la sua politica proattivanella lotta contro la fortissima discriminazione razziale in Brasile",ha aggiunto. Luiz Inacio Lula da Silva, 73 anni, che ha guidato ilBrasile dal 2003 al 2010, sta scontando una pena detentiva di otto annie dieci mesi dall'aprile 2018 per corruzione, ma continua a rivendicarela sua innocenza. L'ex presidente di sinistra ha sempre detto di esserestato vittima di un complotto politico per impedirgli di tornare alpotere quando era uno dei favoriti nelle elezioni presidenzialidell'ottobre 2018, vinta dal candidato di estrema destra Jair Bolsonaro.Bolsonaro ha nominato Sergio Moro, il giudice che ha condannato Lula,suo ministro della giustizia.